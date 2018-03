Overvallers houden personeel onder schot met kalasjnikov en maken grote buit

Het parket van Luik en de politie zijn op zoek naar een aantal overvallers die op 27 oktober in Luik een grote buit maakten. De mannen gingen driest te werk, één van hen hield het personeel van het bedrijf onder schot met een kalasjnikov terwijl zijn kompanen de buit inlaadden.

Op vrijdag 27 oktober omstreeks 20.45 uur drongen meerdere gemaskerde en zwaargewapende mannen het bedrijf binnen. De bedienden werden onmiddellijk overmeesterd. Eén dader hield de slachtoffers onder schot met een kalasjnikov terwijl zijn kompanen een aanzienlijke buit aan juwelen en telefoons stalen.

De daders kwamen met twee voertuigen naar de plaats van de overval: De eerste wagen is een zwarte Audi A4 Allroad . Deze wagen werd waarschijnlijk gestolen in de nacht van 17 op 18 september 2017 in Hamoir. Deze wagen werd tot op heden nog niet teruggevonden.

(lees verder onder de foto)

Foto: Fed Pol

De tweede wagen is een grijze Ford Transit bestelwagen. Deze werd gestolen op 27 oktober in de Boulevard de Douai in Luik. De bestelwagen werd die dag zelf, omstreeks 22.00 uur, uitgebrand teruggevonden onder de brug van Wandre in Herstal.

In het kader van dit onderzoek zijn de speurders op zoek naar mensen die meer informatie hebben over deze feiten. Discretie wordt verzekerd.

Hebt u meer informatie over deze feiten neem dan contact op met de onderzoekers op het gratis nummer 0800 30 30 0. U kunt getuigen via opsporingen@police.belgium.eu