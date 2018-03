Marjan Meganck kreeg twee jaar geleden te horen dat ze borstkanker had. Vlaanderen hoorde het nieuws een jaar later, via de cabaretier en haar man Wouter Deprez, in de voorstelling ‘Bloemen, bijen & borstbollen’. En nu, twee jaar later, vertelt Marjan het zelf.

In het bijhuis van Marjan Meganck (41) en haar man Wouter Deprez in Gent staat amper iets, zodat de plek optimaal gevuld kan worden met mensen. In de hoek, tegen het raam aan de tuinkant, staat hoogstens ...