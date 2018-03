VIDEO. Bilzenaar maakt wereldgoal in eerste amateurliga

Bilzen -

In eerste amateurliga won KMSK Deinze zaterdag op het veld van Geel met 1-3 waardoor de Oost-Vlamingen vlotjes bovenaan de stand blijft meedraaien. Matchwinnaar bij de bezoekers werd Lennart Martens met twee doelpunten, maar ook voor Bilzenaar Seppe Brulmans was er een hoofdrol weggelegd. De 23-jarige middenvelder opende de score voor Deinze met een fenomenaal afstandsschot. Vanop een meter op vijfentwintig van doel krulde de technisch vaardige Brulmans het leer recht in de winkelhaak. Goed voor de prijs van doelpunt van de week? Oordeel vooral zelf…