Staking bij Lierse: overname geraakt niet rond, spelers weigeren te trainen

De spelers van Lierse kregen ondanks veelbelovende berichten opnieuw te horen dat er dit weekend nog geen doorbraak kwam wat betreft een overname. Een deel van de spelers besliste daarom vanochtend om te staken en vandaag niet te trainen.

Vorige donderdag hadden de spelers te horen gekregen dat er een akkoord was met een investeerder. “We hebben de spelers en de technische staf laten weten dat het akkoord met de nieuwe overnemer normaal gezien dit weekend getekend wordt”, kondigde Jan Van Elst, CEO van Lierse, fier aan. Dat is echter niet gebeurd, waardoor de situatie er op dit moment penibel uitziet. Een deel van de spelers ging daarop ostentatief naar huis, sommigen bleven wel op de club in de fitness. De training ging hoe dan ook niet door.

Ook bij een staking moeten de spelers wel elke dag naar de club komen: elke dag wordt er dan beslist of ze trainen of niet. De potentiële overnemers hadden gehoopt dat de spelers zouden doortrainen om negatieve publiciteit te vermijden, maar de onvrede is zo groot dat het vandaag dus al meteen prijs was.

Blufpoker

Is dit het begin van het einde...? Vorige week waren er naar verluidt nog twee partijen in de running. Eén van hen was een groep met een Letse investeerder, maar die bracht geen formeel bod uit. Het andere bod leek om de groep rond ex-Waregem-speler David Nakhid te gaan. Al dachten mensen die nauw bij het dossier betrokken waren, meteen dat Lierse met de aankondiging dat de overname bijna rond was vooral blufpoker speelde om (nog) meer geïnteresseerden te lokken...

Door alle onzekerheid dreigden de spelers aanvankelijk om de vriendschappelijke wedstrijd van vrijdag tegen Westerlo niet te spelen. Door de beloftes van een overname beslisten de spelers echter om toch aan te treden. De wedstrijd werd verloren (2-3) maar de spelers voelen zich nu vooral bedrogen met valse beloftes. Een staking bleek onafwendbaar.

Spelers niet betaald

Al maandenlang zijn er op het Lisp problemen om de spelerslonen te betalen en na bemiddeling door spelersvakbond Sporta was afgesproken om voortaan elke vijftiende van de maand de lonen over te maken. Vorige maand werd die deadline niet gehaald, maar was er op de vijftiende wel de garantie dat enkele dagen later alles op de rekeningen zou staan. De lonen van februari werden echter nog steeds niet overgeschreven.

De betalingsproblemen beperken zich ook niet tot de spelersgroep. Het andere personeel is in 2018 nog niet betaald en ontving ook nog geen dertiende maand van 2017. Eigenaars Wadi Degla en Maged Samy moeten steeds meer lapmiddelen gebruiken. Een voorbeeld: vorig seizoen kregen de jeugdtrainers pas hun loon nadat Wadi Degla een appartementencomplex dat het in Lier had opgetrokken, had verkocht aan het OCMW. Ook dit seizoen kregen de jeugdtrainers nog geen loon. Daarom gaan de supporters nu actie ondernemen. Zij willen geld inzamelen om de jeugdtrainers te helpen.

Vereffening en tweede amateurklasse dreigen

Komt er niet snel een oplossing, dan dreigt een vereffening en dus een degradatie naar de tweede amateursklasse. Morgen evalueert de licentiecommissie de proflicentieaanvragen, maar de kans is groot dat Lierse ­sowieso op de tweede zittijd moet mikken. Zonder overnemer is het aflopend verhaal.

Play-off 2?

Lierse eindigde vierde in de Proximus League, na een vijfde en een tweede plaats in de twee periodes. Daardoor mogen ze deelnemen aan Play-Off 2, waar ze in Groep A terecht kwamen. Normaal komen ze op 31 maart voor het eerst in actie tegen Moeskroen maar momenteel lijkt die wedstrijd nog veraf…