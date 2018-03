Binnenkijken in New Yorkse penthouse van Justin Timberlake dat te koop staat

Foto: Stribling and Associates

De voorbije jaren verzamelden Justin Timberlake en zijn vrouw Jessica Biel ettelijke eigendommen. Omdat ze onlangs in de New Yorkse wijk Tribeca een nieuwe penthouse kochten, doen ze nu hun andere, meer bescheiden appartement in Soho van de hand. Vraagprijs: 7,9 miljoen dollar, ofwel 6,4 miljoen euro.

Justin Timberlake en Jessica Biel zijn ondertussen al elf jaar een koppel, en in al die tijd samen hebben ze ook flink in vastgoed geïnvesteerd. Zo hebben ze in Tribeca onlangs een nieuwe penthouse gekocht en daarom willen ze hun oude nu verkopen. De flat, die voor 6,4 miljoen euro de jouwe kan zijn, telt drie slaapkamers en evenveel badkamers en heeft een indrukwekkend balkon van 850 vierkante meter dat rond het hele appartement loopt.

Ook handig voor als je bekend bent en de paparazzi constant op de loer liggen: bij het eigendom komt er een garage met een privé-ingang. De popster betaalde in 2010 zelf 5,2 miljoen euro voor het penthouse, maar liet het toen onder handen nemen door architect Gwathmey Siegel. Die installeerde onder meer een prachtige master bedroom met uitzicht over de stad.