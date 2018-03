Genk - De amper 22-jarige Aya Sabi debuteerde onlangs met haar poëtische verhalenbundel ‘Verkruimeld Land’. Taal is alles, zegt de Genkse studente en voormalige columniste daarover. In een mooi Limburgs, doorspekt met een beetje van over veel grenzen.

Aya Sabi is niet op één plek vast te pinnen. Niet in Genk, waar ze woont. Niet in Nederland, waar ze geboren is. En niet in Marokko, waar haar roots liggen. “Ook al heb ik de indruk dat ze me wel proberen ...