Three billboards outside Evergem voor Joke Schauvliege

Langs de Papdijk in Wachtebeke staat sinds zondag een boodschap voor Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), die in het nabijgelegen Evergem woont.

“Waar wacht je op, Joke?” “U beloofde een plan voor het bosbehoud.” “Sinds u minister bent, is er meer dan 2.000 ha bos vernietigd.”

Met die aanplakborden, een knipoog naar de bekroonde film Three billboards outside Ebbing, wil Bos+ focussen op de bosvernietiging. “Sinds Joke Schauvliege minister is, is er meer dan 2.000 hectare bos vernietigd, terwijl er een plan voor bosbehoud was beloofd”, zegt Bert De Somviele, directeur van Bos+.

Dit weekend kreeg Schauvliege nog meer kritiek te verduren. In Het Belang van Limburg haalde Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) uit naar haar beleid omdat in Dilsen-Stokkem een waardevol bos dreigt plaats te moeten maken voor een vakantiepark.

In een reactie zei minister Schauvliege dat ze niet betrokken was bij de beslissing over het “Terhills resort”. Volgens Bos+ is dat pure nonsens. Om het met hun billboard te zeggen: “Waar wacht u op Joke?”