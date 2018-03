De Britse acteur Eddie Redmayne (36) en zijn vrouw Hannah Bagshawe hebben hun tweede kindje op de wereld verwelkomd. Dat maakte het koppel zelf wereldkundig via een aankondiging in de krant The Sunday Times.

Eddie Redmayne is voor de tweede keer papa geworden. De acteur, die een Oscar won voor zijn vertolking van Stephen Hawking in 'The Theory of Everything', mocht dit keer een zoontje verwelkomen. Het koppel kreeg in juni 2016 al een dochtertje, Iris Mary. Hun zoontje, dat op 10 maart werd geboren, kreeg de naam Luke Richard. Dat maakten de kersverse mama en papa zelf bekend via een korte mededeling in The Sunday Times.

Redmayne heeft eerder al vol lof gesproken over zijn leven als vader in de talkshow van Ellen DeGeneres. "Voor je zelf een ouder wordt, hoor je altijd anderen praten over het feit dat ze niet genoeg slaap krijgen en dan plots ben je die kerel die zich constant in een soort van jetlag bevindt en aan een baxter met cafeïne ligt. Het is een fantastisch gevoel als je om drie uur moet opstaan en je eigenlijk een beetje kwaad bent, maar dan plots die kleine glimlach te zien krijgt en je hart een beetje breekt. Het is het allemaal waard."

De acteur leerde zijn vrouw kennen toen die nog studeerde. Ze waren eerst twaalf jaar lang vrienden voor ze in 2012 een relatie met elkaar aanknoopten en stapten uiteindelijk in 2014 in het huwelijksbootje.