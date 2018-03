Komt het nog wel goed tussen Mike en Marjolein in ‘Blind Getrouwd’?

Komt het nog goed tussen Mike en Marjolein in Blind Getrouwd? Zelfs de spelers van Eupen zouden er hun geld niet op durven in te zetten. Vanavond zou weleens beslissend kunnen zijn.

Bij Mike en Marjolein lijkt het kalf al half verdronken. De veearts staat klaar om het dier een spuitje te geven, want er is een mirakel nodig om het huwelijk van die twee te redden. Wat begon als een sprookje, begint stilaan een onhoudbare situatie te worden. Marjolein is een paar dagen weg en net voor zij thuiskomt, moet Mike een paar dagen naar Zweden. Dat betekent zes dagen apart en dat lucht misschien op. Marjolein bespreekt de toestand met twee vriendinnen. Ze benadrukt dat Mike een toffe kerel is die zijn best doet, maar dat er duidelijk iets ontbreekt.

Ook Lieve en Aljosja krijgen wat tijd voor zichzelf. Aljosja gaat naar de VS voor een trouwfeest en vraagt zich af wat die vijf dagen met hun relatie zullen doen. Lieve mist nog altijd chemie in haar relatie, wat haar doet twijfelen. Aljosja gunt haar dat, maar vraagt zich af wanneer een mens tevreden is in een relatie. “Maar wanneer is goed, goed genoeg? Dat is in elke relatie zowat de vraag. Wanneer is het goed genoeg of wanneer denk je “neen, ik moet nog iets beters zoeken”? En wordt het effectief nog beter als je blijft zoeken?”, klinkt het.

Tim en Esther hebben dat niveau al bereikte. Met hen lijkt het steeds beter te gaan. Ze krijgen hun trouwfoto’s te zien. “Je ziet dat er toen al een klik was”, zegt het koppel.

Toon en Frie beseffen dat hun drukke agenda geen cadeau is voor hun huwelijk, maar ze willen er wel iets van maken. “Dat is ons zwakke punt. En we beseffen dat we daaraan moeten werken, om meer tijd te kunnen maken voor elkaar.”

Wendy blijft wachten op de eerste echte kus van Damiano, maar panikeert niet. Meer nog: ze is aangenaam verrast wanneer Damiano haar blinddoekt en trakteert op een uitstap.

