Zware brand legt bedrijfsloods in de as in Geetbets

Geetbets - Een zware brand heeft in de nacht van zondag op maandag grote schade toegebracht aan een loods van het renovatiebedrijf Dymana in Geetbets. Dat meldt de brandweer van Tienen. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Slachtoffers vielen er niet.

De brandweer werd afgelopen nacht omstreeks 01.00 uur verwittigd van de brand in het bedrijf aan de Kasteellaan en zag zich ter plekke geconfronteerd met een zware uitslaande brand. Ook de brandweer van Diest kwam ter plaatse en er moest extra bluswater aangevoerd worden met enkele tankwagens. Het blussen nam verschillende uren in beslag en pas in de vroege ochtend was de brand volledig onder controle. Het vuur had intussen zware schade toegebracht aan de loods, maar gewonden zouden er niet gevallen zijn.

Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Naar alle waarschijnlijkheid zal een branddeskundige een onderzoek komen instellen.