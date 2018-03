Zijn dagen van Sa Pinto in Luik geteld? Naam van Preud’homme klinkt steeds luider

Kwalificatie voor play-off 1 en bekerwinst: Ricardo Sa Pinto heeft met zijn Standard een fantastische week achter de rug. Toch is het lot van de Portugese oefenmeester aan de boorden van de Maas onzeker. Volgens de kranten van Sudpresse klinkt de naam van niemand minder dan Michel Preud’homme immers steeds luider op Sclessin. De Luikenaar was zaterdagavond op de Heizel ook aandachtig toeschouwer tijdens de bekerfinale van Standard tegen KRC Genk.

Preud’homme, die als speler én coach een glorieus verleden heeft bij Standard, zwaaide in de zomer van 2017 af als coach van Club Brugge. Hij laste een sabbatjaar in. Toch doet de naam van de gewezen Rode Duivel vaak de ronde bij clubs die op zoek zijn naar een coach. Zo werd hij eerder dit seizoen al genoemd bij KV Mechelen en leek hij begin dit jaar op weg naar het Franse Bordeaux.

Clubs die Preud’homme aan zich willen binden, moeten wel in Brugge passeren. De coach ligt immers nog officieel onder contract in het Jan Breydelstadion, waardoor blauw-zwart recht heeft op een afkoopsom. Als Standard Preud’homme in de zomer wil vastleggen, zou het volgens Sudpresse zo’n 500.000 euro op de Brugse bankrekening moeten storten.

Toch bestaat de kans dat Sa Pinto ook volgend seizoen nog op de Luikse bank zit. Het contract van de Portugees werd na de kwalificatie voor play-off 1 immers automatisch met een jaar verlengd.