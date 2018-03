"Ik verlang naar een titelstrijd met Max Verstappen"

Esteban Ocon, F1-piloot en beschermeling van Mercedes, zegt meteen te tekenen om een kans te krijgen om met Max Verstappen te strijden om de F1-titel. Het zou een strijd zijn die een intense rivaliteit van bij de karting zou doen herleven.

Esteban Ocon, rijder bij Force India, werd verslagen door Max Verstappen in 2011 tijdens het strijden om de titel in de Euro WSK karting competitie. De Fransman nam 'wraak' in 2014 toen hij met de titel ging lopen in de Formule 3, terwijl Verstappen derde werd.

Max Verstappen is nu in een veilige positie bij Red Bull, terwijl Ocon aan zijn tweede volledige seizoen in de Formule 1 begint bij Force India en ook oog heeft op een toekomst bij Mercedes.

"Als er een mogelijkheid is om te vechten voor het kampioenschap met hem, dan zou ik meteen ja zeggen", zegt Ocon tegenover 'Autosport'. "Charles (Leclerc), Max, het zijn beide erg goede rijders en ik race tegen hen sinds het begin. Ik weet hoe goed ze zijn en ik ben ervan overtuigd dat we elkaar in de toekomst terug tegenkomen op de baan."

Ocon had het volgende te zeggen over zijn rivaliteit met Verstappen.

"Het begon al in 2010 en 2011. We waren geen vrienden. Het was een erg intense strijd, misschien wel iets té intens op een bepaald moment. Nu is er geen enkel probleem. We kunnen het goed met elkaar vinden."

Max Verstappen kan zich zeker vinden in de uitleg van Ocon.

"We hadden zeker niet zoveel positieve momenten met elkaar. Toen konden we echt niet met elkaar omgaan. Maar dat maakt deel uit van de sport. Het is normaal, ik had dezelfde situatie met Charles Leclerc."

Terwijl Esteban Ocon tot midden 2016 moest wachten om zijn debuut te maken in de Formule 1, na een titel in de GP3 en een periode bij de DTM, ging Max Verstappen meteen van de Formule 3 naar de Formule 1 met Toro Rosso. De Nederlander werd naar Red Bull gepromoveerd na iets meer dan een jaar en won de eerste race met Red Bull.

"Dat was zeker moeilijk om te aanvaarden", zegt Ocon over de snelle overgang van Verstappen naar een topteam. "Ik won zelf de titel in de Formule 3 en hij ging naar de Formule 1", vertelt Ocon over Verstappen.

"Dat was niet makkelijk voor mij. Maar ik wist dat mijn tijd ging komen, omdat ik omringd ben door de juiste mensen. Ik leer nog steeds bij. Als je met meerdere wagens kan rijden, dan ben je beter als het gaat om de titel", klinkt Ocon strijdvaardig.

