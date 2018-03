Del Potro klopt Federer in sensationele finale van Indian Wells

's Werelds nummer een Roger Federer is er zondag niet in geslaagd het ATP-toenooi van Indian Wells (7.972.535 dollar) een zesde keer op zijn palmares te brengen. In de finale moest de 36-jarige Zwitser na 2 uur en 42 minuten het hoofd buigen voor de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP-8). Het werd 6-4, 6-7 (8/10) en 7-6 (7/2).

Op het hardcourt van Indian Wells stonden twee tennissers die in topvorm zijn. Del Potro begon het best en greep met de enige break de eerste set. Federer had het lastig tegen de Argentijn en wist pas op 4-5 in de tweede set twee breakpoints te vergaren. Die kon hij echter niet verzilveren. In de noodzakelijke tiebreak maakte Del Potro drie setpoints van de Zwitser ongedaan, waarop de Argentijn mocht serveren voor de wedstrijd. Federer hield het hoofd koel en pakte op 8-9 de set. In de derde set leek Federer alsnog de zege te gaan grijpen. Hij brak Del Potro op 4-4 en serveerde voor de toernooizege. De Argentijn gaf echter niet op, sloeg meerdere matchpunten weg en brak terug. In de tiebreak maakte Del Potro alle juiste keuzes. Hij liep uit naar 6-1 en kreeg vijf wedstrijdpunten. Op het tweede was het raak.

Federer was eerste reekshoofd en titelverdediger. Het record van vijf toernooizeges in de Californische woestijn moet hij nu nog altijd delen met de Serviër Novak Djokovic (ATP-13).

Zesde reekshoofd Del Potro diende Federer na zeventien overwinningen een eerste nederlaag in 2018 toe. Zelf verloor de 29-jarige Argentijn ook nog maar drie keer. Zijn zeventiende overwinning van het seizoen bracht hem een tweede toernooizege op. Twee weken terug was hij de beste in Acapulco. In zijn carrière zit Del Potro aan 22 titels. De finale van Indian Wells speelde hij al eens in 2013. De titel moest hij toen aan de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-2) laten.