Adnan Januzaj krijgt nieuwe trainer bij Real Sociedad

Real Sociedad heeft zijn trainer Eusebio Sacristan ontslagen. Dat deelde de club van Rode Duivel Adnan Januzaj zondagavond mee. Imanol Alguacil, de trainer van het reserveteam, komt tot het einde van het seizoen bij de hoofdmacht aan het roer te staan.

Het ontslag volgt daags op een 1-2 nederlaag tegen Getafe. Januzaj mocht in die partij 23 minuten voor tijd invallen, maar kon aan de score niets meer veranderen. Real Sociedad won in 2018 nog maar drie wedstrijden (op twaalf) en zakte in de stand zo naar de vijftiende plaats. Vorig jaar leidde Sacristan de club nog naar een knappe zesde plaats in de Primera Division, wat een ticket voor de Europa League opleverde.

De 46-jarige Imanol Alguacil zit zondag 1 april voor het eerst op de bank. Real Sociedad speelt dan op verplaatsing bij middenmotor Eibar.