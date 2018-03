“Kaartjes uitgewisseld met Al Gore en Charlize Theron”

DubaiKoen Timmers (38) is zondag in Dubai net niet bekroond tot de beste leerkracht ter wereld. De Hasselaar werd op het Global Education & Skills Forum wel uitgeroepen tot ambassadeur van de Varkey Foundation, een eervolle vermelding. Koen maakte met zijn onderwijsproject in vluchtelingenkampen indruk op de aanwezige wereldsterren en -leiders als Tony Blair, Al Gore en Charlize Theron. “Ik heb al kaartjes met hen uitgewisseld”, zegt hij. Het prijzengeld van 1 miljoen dollar gaat naar de Britse Andria Zafirakou, die les geeft in een bijzonder multiculturele school bij Londen.