Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft vrijdagnacht vier carpoolparkings opgekuist: in Heusden-Zolder, Diepenbeek, Maasmechelen en Lummen. De werken waren aangekondigd, maar toch werden in totaal 54 auto’s weggesleept. Heel wat gedupeerden zijn daar niet over te spreken, ze moeten elk 400 euro sleepkosten en een boete betalen.