Ondanks de bijtende koude zakten toch nog heel wat carnavalisten af naar de carnavalsoptocht in Kotem. De 63ste editie van de Waterratten werd aangevoerd door prins Mario en het jeugdprinsenpaar Xander en Vince. De carnavalsvereniging Stichting Sjpaspromotion, waarvan de wagen eerder deze week in brand werd gestoken, was niet aanwezig.