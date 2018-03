“Zijn woonwagenbewoners hier wel welkom?”

Een woonwagen waarmee ze de omliggende kermissen kunnen aandoen met hun schiet- en viskraam. Dat is de grote droom van foorkramer Bert Vanseer en zijn partner Marina Clerckx uit Tessenderlo. Enig probleem: er is geen woonwagenpark in de buurt. Beringen is als derde grootste gemeente van Limburg nochtans verplicht zo’n park aan te leggen met 22 permanente plaatsen. De plannen zijn er en dateren zelfs al van 2009, maar de realisatie is nog niet voor morgen.