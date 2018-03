“Vooral CD&V doet er alles aan om ons uit de stadhuizen te houden”

Herk-de-staDEr staat voor N-VA veel op het spel tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Dat zei Bart De Wever zondag in Herk-de-Stad, waar de voorzitter de snelst groeiende N-VA-afdeling van Vlaanderen persoonlijk kwam complimenteren. “We willen dé Vlaamse volkspartij worden en daarom moeten we doorbreken op lokaal niveau. Alleen doen de traditionele partijen, en vooral CD&V, er alles aan om ons buiten te houden.”