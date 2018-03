Verdachte vluchtmisdrijf gevat, papa Sam: "Vermoedelijk iemand uit supportersclub"

Lanaken -

De 24-jarige Sam Bruggen uit Lanaken ligt sinds zondagochtend met een schedelfractuur, een gebroken hand en een zware hersenschudding op de afdeling intensieve zorgen van het ZOL in Genk. Voor de ogen van zijn vader reed een autobestuurder de jongeman rond 2.45 uur in de Pannestraat in Lanaken aan. Sam bleef zwaargewond liggen, de dader pleegde vluchtmisdrijf. Vader en zoon, supporters van KRC Genk, hadden die avond de bekerfinale bijgewoond. Ze waren net uit de supportersbus gestapt en wandelden naar huis. Een verdachte, een 33-jarige Lanakenaar, is zondagavond gevat. “Vermoedelijk is het iemand van onze supportersclub”, zegt vader Patrick Bruggen (52).