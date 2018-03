“Ieder jaar discussie, maar niemand draagt vrouw voor”

Hasselt -

Ze bestaan al 125 jaar, maar in al die tijd is er nog nooit een vrouw toegetreden tot het Koninklijk Leesgezelschap van Hasselt. “We aanvaarden maximaal 100 leden en je mag er pas bijkomen als drie peters je kandidatuur steunen. Ieder jaar opnieuw hebben we er een discussie over, maar er heeft nog nooit een peter een vrouw genomineerd”, zegt Peter Kenis, voorzitter van de vereniging die dit weekend haar jubileum vierde.