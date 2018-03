Dit zijn de tien kandidaten van het nieuwe seizoen van ‘De Mol’

Binnen exact een week is het weer zover. Dan gaat televisiekijkend Vlaanderen opnieuw op zoek naar ‘De Mol’. Wie is deze keer de saboteur? De enige zekerheid die de kijker nu al heeft, is dat het een van deze tien onbekende Vlamingen is.

Zo begon het enkele maanden geleden voor de 10 kandidaten:

We zetten alle kandidaten nog eens voor u op een rijtje:

Bahador is 27. Hij woont in Gent en is geboren in Iran. Hij is financial recruiter.

Channy is 26. Zij komt uit Hechtel en is maatschappelijk assistente.

Jeffrey is 40. Hij komt uit Wilrijk en is chauffeur.

Joke is 32. Zij komt uit Tielt en is dierenarts.

Katrien is 54. Zij woont in Bilzen en is event manager.

Kelly is 39. Zij woont in Laarne en is psychologe.

Lloyd is 21. Hij is afkomstig van Avelgem en is student.

Pascale is 45. Zij woont in De Haan en is marine-officier.

Pieter is 33. Hij komt uit Assebroek en is priester.

Steve is 60. Hij woont in Boutersem en is arts.

‘Café De Mol’

In ‘Café De Mol’ gaan Frances Lefebure en Gilles Van Bouwel wekelijks samen met bekende en onbekende gasten, ex-deelnemers, fans van het eerste of het laatste uur en diehard-molvangers op zoek naar tips om de mol te ontmaskeren.