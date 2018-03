Mark King houdt Dimitri Van den Bergh uit halve finales Players Championship darts

Dimitri Van den Bergh (PDC-38) was zondag de beste Belg op het Players Championship 6 dartstoernooi. In het Engelse Milton Keynes bereikte de 23-jarige Antwerpenaar de kwartfinales. Daarin moest hij met 6-3 zijn meerdere erkennen in Mervyn King (PDC-21).

Van den Bergh legde een fraai parcours af. Na een 6-4 overwinning tegen Prakash Jiwa (PDC-122), zette hij in de tweede ronde tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis (PDC-20) met 6-1 aan de kant. In de derde ronde schakelde de regerende jeugdwereldkampioen in een Belgisch duel Kim Huybrechts (PDC-15) met 6-5 uit. In het elfde leg miste Huybrechts drie matchdarts. Vervolgens plaatste Van den Bergh zich met een 6-4 zege tegen Richard North (PDC-49) voor de kwartfinales. Daarin keek hij tegen de 52-jarige King meteen tegen een 2-0 achterstand aan. Van den Bergh milderde nog met een 11-darter, maar zag King na onder meer een 128 uitworp de wedstrijd winnen.

Davy Van Baelen (PDC-142) en Ronny Huybrechts (PDC-41) moesten al in de eerste ronde afhaken. Van Baelen verloor met 6-2 van Steve Beaton (PDC-12, Huybrechts met 6-5 van Ross twell (PDC-103).

De overwinning was voor de 47-jarige Engelsman Ian White (PDC-13), die in de finale zijn landgenoot Dave Chisnall (PDC-7) met 6-5 versloeg. De Nederlander Michael van Gerwen (PDC-1), zaterdag nog winnaar van het vijfde toernooi, werd in de derde ronde (1/16 finales) verrassend met 6-4 uitgeschakeld door zijn landgenoot Jermaine Wattimena (PDC-35).

Eerste ronde:

Ross Twell (Eng/103) - Ronny Huybrechts (Bel/41) 6-5

Steve Beaton (Eng/23) - Davy Van Baelen (Bel/142) 6-2

Kim Huybrechts (Bel/15) - John Part (Can/79) 6-2

Dimitri Van den Bergh (Bel/38) - Prakash Jiwa (Eng/122) 6-4

Tweede ronde:

Kim Huybrechts (Bel/15) - Rowby-John Rodriguez (Oos/60) 6-5

Dimitri Van den Bergh (Bel/38) - Adrian Lewis (Eng/20) 6-1

Derde ronde:

Dimitri Van den Bergh (Bel/38) - Kim Huybrechts (Bel/15) 6-5

Jermaine Wattimena (Ned/35) - Michael van Gerwen (Ned/1) 6-4

Achtste finales:

Dimitri Van den Bergh (Bel/38) - Richard North (Eng/49) 6-4

Kwartfinales:

Mervyn King (Eng/21) - Dimitri Van den Bergh (Bel/38) 6-3

Halve finales:

Dave Chisnall (Eng/7) - James Wilson (Eng/32) 6-5

Ian White (Eng/13) - Mervyn King (Eng/21) 6-3

Finale:

Ian White (Eng/13) - Dave Chisnall (Eng/7) 6-5