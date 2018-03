Japans toptalent Naomi Osaka heeft eerste WTA-zege beet na triomf in Indian Wells

De 20-jarige Naomi Osaka (WTA-44) heeft zondag een eerste WTA-toernooi op haar palmares gebracht en deed dat in stijl. In de finale van Indian Wells (8.648.508 dollar), na de Grand Slams één van de belangrijkste toernooien op de kalender, nam het Japanse toptalent in 1 uur en 10 minuten met 6-3 en 6-2 de maat van haar Russische leeftijdsgenote Daria Kasatkina (WTA-19).

Op weg naar de finale van het Californische hardcourttoernooi stuntte Osako al door met Maria Sharapova (WTA-41), Agnieszka Radwanska (WTA-32), Karolina Pliskova (WTA-5) en Simona Halep (WTA-1) twee voormalige nummers een van de wereld, een voormalige nummer twee (Radwanska) en de huidige aanvoerster van de wereldranglijst uit te schakelen. Bovendien verloor ze daarbij maar één set.

Osaka stond voor de derde keer in een WTA-finale. In 2015 was ze runner-up in het Thaise Hua Hin (115.000 dollar), in 2016 in Tokio (890.100 dollar). Op de wereldranglijst klimt ze maandag naar de 22e stek.

“Hallo, ik ben nieuw hier”, zei Osaka bij het begin van haar overwinningsspeech op de baan. De dochter van een Haïtiaans-Amerikaanse vader en Japanse moeder moest duidelijk wennen aan alle plichtplegingen die horen bij het winnen van zo’n groot toernooi. Osaka, geboren in de gelijknamige Japanse stad, twijfelde zichtbaar of ze de beker wel mocht optillen en schrok enorm toen ineens het confettikanon naast haar afging.

Kasatkina, een pupil van de Belgische coach Philippe Dehaes en ook al zo’n aanstormend talent, bleef in tranen achter. De 20-jarige Russin had op weg naar de finale onder anderen de grandslamwinnaressen Sloane Stephens (WTA-13), Caroline Wozniacki (WTA-2), Angelique Kerber (WTA-10) en Venus Williams (WTA-8) verslagen. Zij speelde haar vierde WTA-finale. Eerder dit jaar was ze al runner-up in Dubai, vorig jaar was ze verliezend finaliste in Moskou en won ze in Charleston.

