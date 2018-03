Cirque du Soleil-acrobaat maakt dodelijke val tijdens voorstelling

De artiest, Yann Arnaud, maakte zijn val tijdens het uitvoeren van enkele luchtsalto’s. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij enkele uren later aan zijn verwondingen bezweek. Arnaud werkte al meer dan vijftien jaar voor het gezelschap.

Rest in peace, #YannArnaud. Arnaud was a Cirque du Soleil performer who passed away today after an accident during a performance of the show, 'Volta', in Tampa, FL. He was married and had two daughters. In his free time, he enjoyed travelling and seeing new sights. pic.twitter.com/CksbiAMkxC