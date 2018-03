Zeker 17 doden bij tropische storm op Madagaskar

Een zware tropische storm heeft op Madagaskar minstens 17 doden geëist en ruim 15.000 mensen getroffen. Storm Eliakim ging vrijdag op het schiereiland Masoala in het noorden van het eiland aan land en zette vervolgens koers naar het zuiden. De storm produceerde windstoten tot 105 kilometer per uur.

Madagaskar, een van de armste landen ter wereld, wordt wel vaker door cyclonen en stormen getroffen. De voorbije jaar kreeg het eiland voor de oostkust van Afrika meer dan veertig vormen van noodweer te verwerken. In januari maakte cycloon Ava er 51 doden en 22 vermisten, in maart vorig jaar had cycloon Enawo minstens 78 doden geëist.