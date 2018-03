Op Facebook mag de Vrijheid het volk wel leiden, maar niet zonder beha

Een afbeelding van het beroemde schilderij ‘La Liberté guidant le peuple’ (‘De Vrijheid leidt het volk’) van de 19de eeuwse schilder Eugène Delacroix is tijdelijk gecensureerd door Facebook, totdat het sociale medium toegaf “een fout” te hebben gemaakt.

‘De Vrijheid leidt het volk’ Foto: Eugène Delacroix

De Française Jocelyn Fiorina had het schilderij gebruikt om online reclame te maken voor haar theaterstuk “Coups de feu rue Saint-Roch” in Parijs, maar binnen het kwartier werd het bericht met de afbeelding verwijderd. Facebook liet weten dat het geen blote vrouwenborsten tolereert. Op het schilderij stormt een jonge vrouw met blote borsten en de Franse vlag in haar hand over de barricades.

Fiorina zette daarop het bericht opnieuw online, maar deze keer werden de borsten zedelijk bedekt met de mededeling ‘Gecensureerd door Facebook’. Dat beeld werd niet gecensureerd.

‘L’Origine du Monde’

In dezelfde sector - bloot op sociale media - gaf een Franse rechtbank geen gehoor aan de klacht van een internaut die Facebook verweet zijn account te hebben afgesloten omdat hij een afbeelding van Gustave Courbets ‘L’Origine du Monde’ had gepost. In dat werk staat een vagina meer dan centraal.

De rechter trok Facebook wel even aan het oor wegens het “maken van een fout”: het sociale medium had moeten uitleggen waarom de account werd gesloten.