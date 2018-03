Fietsdieven breken pols van wielrenner Oscar Sevilla

De Spaans-Colombiaanse wielrenner Oscar Sevilla heeft een polsfractuur opgelopen toen hij zondag in de Colombiaanse hoofdstad Bogota slachtoffer werd van een gewelddadige diefstal. Vijf jongemannen stalen de koersfiets van de 41-jarige renner van wielerploeg Medellin.

Sevilla moest zondag een chirurgische ingreep ondergaan na de gewelddadige diefstal. Zijn vrouw verklaarde bij radiostation Caracol dat hij tijdens een training overvallen werd door vijf gemaskerde jongemannen, die het op zijn koersfiets gemunt hadden. Sevilla moest meerdere slagen incasseren. De polsbreuk is volgens zijn vrouw “heel slecht voor zijn moraal aangezien het zijn voorbereiding op het Europese seizoen verstoort”.

Sevilla, die sinds 2008 in Colombia woont en in 2012 de Colombiaanse nationaliteit verkreeg, begon in 1998 aan zijn carrière, met als hoogtepunten zijn tweede plaats in de Vuelta van 2001 en drievoudige eindoverwinning in de Ronde van Colombia (2013, 2014 en 2015). In 2001 eindigde hij als zevende en beste jongere in de Ronde van Frankrijk.

De wielerveteraan was van plan om zijn seizoen in Spanje aan te vatten, maar de polsbreuk gooit nu roet in het eten. Hoelang hij buiten strijd zal zijn, is nog niet duidelijk.