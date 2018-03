Max Verstappen: "Hopelijk meteen snel tijdens eerste F1-race"

Max Verstappen vertelt in zijn vooruitblik naar de eerste F1-race in Australië dat hij er enorm naar uitkijkt om op het circuit van Albert park te racen.

"Ik ga altijd graag naar Melbourne. Ik hou van het land en de temperatuur is een aangename verandering vergeleken met die in Europa," zo valt te lezen op de website van Verstappen.

"De fans zijn erg gepassioneerd in het racen. Vooral in de Formule 1, aangezien deze een lange geschiedenis in Australië heeft. Tot nu toe ben ik alleen in Melbourne en Sydney geweest, maar ik zou graag een keer meer van het land zien."

Uiteraard draait het binnen een week niet rond het bezoeken van het land maar om de racepace van Verstappen en de Red Bull RB14. Verstappen hoopt alvast dat hij samen met Red Bull meteen erg competitief zal zijn.

"We hopen dat we dit jaar een grote stap voorwaarts hebben gemaakt en we vanaf het begin competitief kunnen zijn. Om al vanaf race één een snelle auto te hebben en dit tot het eind van het seizoen vol te houden, zou geweldig zijn," besluit Verstappen.

