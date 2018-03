Straat tijdlang afgesloten na crash tegen elektriciteitspaal in Alken

Alken - De Stationsstraat in Alken werd zondagmiddag omstreeks 16.00 uur een tijdlang afgesloten voor het verkeer na een botsing tegen een elektriciteitspaal.

Een Alkenaar verloor er de controle over het stuur van zijn wagen en raakte daarbij de paal. De klap was zo hevig dat die brak en op een stilstaande bestelwagen terecht kwam. De stroomdraden, nog steeds onder spanning, lagen op de weg. Omdat er daardoor gevaar op elektrocutie was sloot de politie de buurt voor alle verkeer af. De brandweer en Infrax kwamen ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en stroomvoorziening te herstellen.