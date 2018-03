OPEN BRIEF. “Vlaams onderwijs behoort tot top van de wereld, behalve voor jongeren met migratieachtergrond”

Genk - Het nieuws over de plannen voor een islamitische school in Genk heeft voor veel reacties gezorgd. Het Crescent College wijst er op dat zij niets te maken hebben met de Islamitische federatie van België (Milli Görüs) en dat er geen politieke of religieuze organisatie achter hun plannen zit en dat ze alles zelf financieren. “We zijn allemaal geboren en getogen Genkenaren (leerkrachten, academici en zakenlieden), die bezorgd zijn over een belangrijk maatschappelijk probleem: schoolse achterstand bij de zogenaamde allochtone jongeren”, schrijven ze in een open brief die u hier kan lezen.

We horen in islamitische kringen dat er ook nog plannen zijn voor een tweede islamitische school, ook in een oud schoolgebouw, maar die plannen zijn minder concreet dan die van Crescent. “We hebben al werk genoeg met de opstart van onze school in Charlerloi”, zegt Milli Görüs. “Wij zijn niet bezig in Genk.”

Open brief van Servet Akgün, voorzitter Crescent Educatie Vlaanderen:

Beste lezer

Naar aanleiding van de krantenberichten van afgelopen weekend, voelen we ons uitgenodigd om een reactie te verwoorden.

Met dezen willen we aangeven wie we als Crescent College zijn, waar we voor staan, wat onze beweegredenen zijn en wat vandaag misschien zeker aan bod zou moeten komen, namelijk wie we niet zijn en wat we zeker niet voor ogen hebben.

De initiatiefnemers van het schoolproject Crescent College en hun beweegredenen

De initiatiefnemers zijn allemaal geboren en getogen Genkenaren (leerkrachten, academici en zakenlieden), die bezorgd zijn over een belangrijk maatschappelijk probleem: schoolse achterstand bij de zogenaamde allochtone jongeren.

We behoren tot geen enkele strekking of beweging en hebben zelfs totaal geen verborgen politieke agenda. Één missie en één feit: de schoolse achterstand helpen wegwerken! Wij zijn Genkenaren, die iedere dag ‘Genk’ inademen.

Na twee jaar intensief en voorbereidend werk hebben we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opgenomen en dit schoolproject op poten gezet.

Wij geloven er niet in dat deze achterstand genetisch bepaald is en weten dat er broodnodige inspanningen geleverd moeten worden om deze problematiek aan te pakken, omdat dit probleem effect heeft op onze gehele Vlaamse samenleving.

Hiernaast heeft ieder kind het recht om een degelijk onderwijs te genieten en heeft iedere betrokkene de plicht om dit recht te garanderen en te waarborgen.

Feiten over schoolachterstand

De media, onderwijsdeskundigen, politici en opiniemakers van vandaag erkennen deze problematiek. De cijfers liegen er niet om. Het Vlaams onderwijs behoort tot de top van de wereld! Wel merken we dat deze formule niet voor iedere Vlaming geldt. Zeker niet bij jongeren met een migratieachtergrond, want uit dezelfde studies komt Vlaanderen als slechtste leerling uit de bus, wat betreft de schoolachterstand bij deze groep jongeren.

Het kan én mag zo niet verder! Er moet dringend een tandje bijgestoken worden, in het belang van de gehele Vlaamse samenleving. We leven in tijden van robotisering en digitalisering. Ongeschoolde werkkrachten kunnen maar een beperkte bijdrage leveren aan onze economie. Er is weinig toekomst voor hen en een grote groep van hen wordt eerder een financiële last voor de maatschappij dan dat ze een aanwinst zijn.

Islamitisch geïnspireerd, maatschappelijk geëngageerd

In het pedagogisch project en schoolwerkplan heeft het Crescent College de succesformules van verschillende onderwijsmethodes geïmplementeerd. Van Freinet-methode, religieuze en ethische waarden tot het Referentiekader van Onderwijskwaliteit (ROK), waar alle Vlaamse schoolnetten afgelopen jaren de koppen bij elkaar hebben gestoken.

De religieuze inspiratie is voornamelijk gekomen, niet uit Scandinavische landen waar we vaak naar refereren, maar uit Nederland waar de islamitisch geïnspireerde scholen het beste scoren.

Het is niet dat deze ruim 50 islamitische scholen in Nederland betere leerkrachten hebben dan andere scholen, maar omdat hun pedagogisch project beter en gemakkelijker aansluit op de leefwereld van deze jongeren. Op hun beurt leveren deze jongeren een gezamenlijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving.

Daarbij is Crescent College niet enkel gericht op jongeren met een Islamitische levensovertuiging, maar voor iedereen, ongeacht afkomst of geloof. Ons uitgangspunt is hetgeen wat ons bindt en niet wat ons scheidt. Andere geloofsleren zoals het Christendom, Jodendom, enz. worden onderricht in specifieke godsdienstlessen, omdat we respect hebben voor alle overtuigingen. We sluiten niemand uit, integendeel.

Stoppen met zoeken naar zwarte schapen. Tijd voor actie!

Vele directieleden en leerkrachten doen dagelijks hun best om deze schoolachterstand weg te werken, maar tevergeefs. Na een halve eeuw zitten we nog steeds met dezelfde uitdagingen opgezadeld, waardoor vele energie- en kwaliteitsvolle leerkrachten geen licht aan het einde van de tunnel zien.

In meerdere doorlichtingsverslagen van de inspectie lezen we dat de scholen de oorzaak van deze schoolachterstand adresseren in de leermotivatie van het kind zelf en gebrek aan ouderbetrokkenheid. Vele ouders en jongeren beschuldigen op hun beurt de scholen van gebrek aan respect en vertrouwen.

De nieuwe aanpak van Crescent College garandeert succes. Niet enkel voor de jongeren, maar ook voor de ouders en leerkrachten. Het pedagogisch project betrekt iedereen in het schoolverhaal en legt de verantwoordelijkheid op bij de juiste persoon (school-leerling-ouders). Surf naar onze website www.crescent-edu.be voor de succesformule ‘Synergische cirkel van educatief partnerschap’.

Deze succesgarantie is niet gebaseerd op een cliché, maar is een formule die reeds 21 jaar succesvol wordt toegepast in Maastricht. De islamitische basisschool El Habib scoort 9,4/10 in de landelijke eindtoetsen en is reeds 2 jaar verkozen tot de beste school van 7000 uit Nederland. Hier werken 6 Genkse leerkrachten, die dagelijks naar Maastricht pendelen en samen aan één touw trekken met andere zogenaamde allochtone en autochtone leerkrachten.

Geen segregatie, wel actief burgerschap

Sommigen kunnen denken dat dit soort initiatieven de segregatie in de hand werken, maar de waarheid is toch anders. Als we de huidige stand van zaken bekijken, ten gevolge van achterstand, is segregatie reeds aanwezig in onze samenleving. Vele jongeren zitten opgehoopt in bepaalde studierichtingen die niet aansluiten op hun interesses en talenten. Door gebrekkig Nederlands te spreken en zonder diploma de schoolbanken te verlaten, kunnen ze geen meerwaarde zijn voor de werkgever. In het straatbeeld zien we moderne sloppenwijken waar zogenaamde allochtonen samen hokken en waar de term ‘sociale cohesie’ meer een utopie lijkt dan realiteit.

De initiatiefnemers van Crescent College beseffen heel goed dat segregatie het kind het meest zal schaden, hetgeen zij niet beogen. Door deze jongeren de nodige methodes aan te reiken, die aanleunen op hun vorming, en bijgevolg de juiste eindkwalificatie te laten behalen, zullen zij beter in staat zijn om de utopie om te zetten in realiteit, namelijk de echte sociale cohesie.

Achterstand is geen lot, maar een uitdaging

In het pedagogisch project en gedetailleerd schoolwerkplan van Crescent College, focust men in het realiseren van successen. Zo neemt men bijvoorbeeld het woord ‘probleem’ niet in de mond, maar wel het woord ‘uitdaging’. “Beste lezer, we hebben een uitdaging. Achterstand is geen lot, maar wel een uitdaging”.

Eendracht maakt macht

Crescent College beschuldigt de andere scholen niet! Wij erkennen de bestaande kwaliteiten en de ervaringen van onze collega’s. Vlaams onderwijs behoort niet voor niets tot de top van de wereld. Crescent College is een voorstander van een educatief partnerschap, samen met alle onderwijsactoren. We zitten allemaal in hetzelfde bootje. Zoals de opwarming van de aarde op macroniveau de hele wereld aanbelangt, moet de schoolse achterstand van deze jongeren ons allemaal aanspreken en wakker schudden.

Uitnodiging

Vastberaden en overtuigd zijn we over het feit dat dit schoolproject de kans verdient en voorrang moet krijgen. We menen dat ieder die begaan is om de Genkse toekomstige samenleving, de nodige steun moet geven aan dit nieuw schoolproject, van schoolaccommodatie tot intensieve samenwerking. Het algemeen belang van de Genkse samenleving moet primeren op andere belangen.

Daarom nodigen we allen uit om dit schoolproject niet aan zijn lot over te laten, maar samen er een succesverhaal van te maken, door van elkaar te leren en tezamen tot de absolute top van de wereld te behoren.

Dankwoord

Als Crescent College willen we alvast iedereen van harte bedanken voor de morele steun en de moed die ze tonen door dit initiatief met open armen te omhelzen.

We tonen begrip voor de medeburgers met andere opvattingen, maar willen hen nogmaals uitnodigen om alle pro- en tegenargumenten op een weegschaal te leggen en dit te overwegen.

Met oprechte groeten,

Servet AKGÜN

voorzitter Crescent Educatie Vlaanderen