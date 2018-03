IS-vrouwen willen terugkeren naar België: “Al geven ze ons twintig jaar, we accepteren onze straf”

Borgerhout - Bouchra en Tatiana, twee vrouwen uit Borgerhout die in 2013 naar het grondgebied van Islamitische Staat in Syrië trokken, willen terugkeren naar België. Dat blijkt uit een reportage van VRT-journalist Rudi Vranckx, die als eerste met IS-vrouwen kon praten.

Beide vrouwen trokken in 2013 samen met hun intussen gesneuvelde echtgenoten naar Syrië en hebben kinderen met de Belgische nationaliteit. Nadat hun mannen sneuvelden, hertrouwden ze allebei met IS-strijders die nu spoorloos zijn. Nu zitten ze net als alle andere uit Raqqa gevluchte vrouwen en kinderen van IS-strijders gevangen in het vluchtelingenkamp Al-Hol in het noorden van Syrië.

“Ik heb een fout gemaakt”, erkent Bouchra. “En ik ben zelf op eigen voeten naar hier gekomen, niemand heeft mij naar hier gesleurd. Maar we hebben spijt van onze fout, en we hopen dat we die fout kunnen rechtzetten.”

Dat er vermoedelijk straffen zullen volgen als ze terugkeren naar België, schrikt de vrouwen niet af. “Dat maakt niet uit”, zegt Tatiana. “Zolang mijn kinderen veilig zijn en naar school kunnen gaan , accepteer ik dat.” Bouchra valt haar bij: “Al geven ze ons twintig jaar... We zitten hier nu ook in de gevangenis, dat is hetzelfde. Alleen hier weet niemand van uw bestaan.”