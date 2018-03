Vrouwen van Namen verslaan Waregem in bekerfinale basketbal

Namen, dat zaterdag verrassend topfavoriet Castors Braine in de halve finales met 63-61 uitschakelde, heeft zondag in Vilvoorde de Beker van België basketbal gewonnen. In de finale nam Namen met 73-51 de maat van Waregem. Bij de rust was het verschil al duidelijk: 35-23.

Na het eerste kwart had Waregem nog een kleine voorsprong (14-16), maar in het tweede kwart (21-7) trok Namen helemaal het laken naar zich toe. Ook het derde en vierde kwart (21-16, 17-12) waren voor Namen. De Amerikaanse Briana Day was met 21 punten en 15 rebounds de architecte van de Naamse zege. Haar landgenote Asia Boyd (15 ptn) en Belgian Cat Hanne Mestdagh (13) leverden eveneens een stevige bijdrage.

Voor Namen is het de zeventiende bekerzege, de derde sinds de fusie in 2010. De club plaatste zijn naam ook op de erelijst in 1992, 1993, 1994, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013 en 2016. Waregem won de Beker drie keer, in 1990, 1991 en 2001. Ook vorig jaar was het verliezend finalist, toen moest het de beker met 86-67 aan Castors Braine laten.

Namen - Waregem 73-51 (35-23)

Kwarts: 14-16, 21-7, 21-16, 17-12

Namen (18/37 2pts, 5/24 3pts, 22/27 vrijworpen, 52 rebounds): Boyd 15, Day 21 (15 rbds), Ortiz 7, H. Mestdagh 13, Bestagno 2, O’Sullivan 4, Hendrickx 4, Saucin, Davreux, Vesterberg 7, Baggio, Bechoux

Waregem (8/26 2pts, 8/25 3pts, 11/18 vrijworpen, 26 rebounds): S. Devliegher 12 (8 rbds), E. Devliegher, Celus 14, Gaspar 10, Wallace 15, Bogaert, Aizsila, Marcou, Desmet, Van den Broucke.