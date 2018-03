Roeier Hannes Obreno is na infectie terug van weggeweest

De Belgische toproeiers, die zich de voorbije maanden in de nationale selectiekern van bondscoach Dominique Basset werkten, bliezen dit weekend verzamelen voor twee races. De Belgische bondscoach legde hen zaterdag een 2.000 meter indoorrace op, zondag trok de nationale selectie naar het Netekanaal voor een 6 kilometer chronorace in skiff.

Tijdens die tweedaagse bewees Hannes Obreno (Brugse TR), vierde op de Olympische Spelen in Rio, dat hij eindelijk terug is van weggeweest. De Bruggeling sloot zijn 2.000 meter race op het indoor roeitoestel af na 6:00.90 en bleef daarmee amper twee en een halve seconde boven zijn persoonlijke besttijd. In de skiff liet hij met 22:24.29 de snelste tijd over de zes kilometer noteren. Obreno was iets meer dan zeven seconden sneller dan de 23-jarige Pierre De Loof (KR Brugge), vijfde op het WK-23.

“Hannes werd na Rio door een infectie meer dan één seizoen buitenspel gezet. Hij werkte hard aan zijn comeback en laat dit nu maar het eerste resultaat zijn waarop we verder kunnen bouwen naar een mogelijke heraansluiting met de internationale top”, reageerde zijn coach Dirk Crois. De gewezen Olympische zilveren medaillewinnaar zag ook zijn andere atleet Pierre De Loof niet alleen in skiff, maar ook op het indoortoestel schitteren. “Naast zijn puike tweede plaats in de skiffrace stelde Pierre op de ergometer zijn persoonlijke besttijd scherper. Met 5:55.20 liet hij de tweede snelste Belgische tijd ooit noteren.”

In die skiffrace nam Niels Van Zandweghe de derde plaats voor zijn rekening. Bondscoach Basset gaf wel aan dat de ex-wereldkampioen met 22:41.27 als lichtgewicht het hoogste scoorde op de internationale ladder. “Het enige minpunt is het uitvallen van Tim Brys, de ploegmaat van Niels, waarmee hij op het WK in 2017 als vijfde finishte in de olympische lichte dubbeltwee”, zuchtte coach Frans Claes. “Tim kampt opnieuw met pijn aan de ribben. Deze week zal moeten blijken voor hoe lang de Gentenaar out is.”