De “domste interieurfoutjes van het internet”, verzameld op Instagram

In ons land hadden we al ‘Ugly Belgian Houses’, maar nu is er ook ‘Please Hate These Things’, een Instagramaccount gewijd aan de lelijkste interieurs op het internet.

De vrouw achter ‘Please Hate These Things’ is Dina Holland, een Amerikaanse interieurdesigner die naar eigen zeggen de “meest absurde, slecht bedachte en domste dingen in decoratie” van een snedige commentaar voorziet.

“De meeste foto’s komen van mensen die me zelf een mailtje sturen”, zei Holland aan de website van interieurmagazine Architectural Digest. Volgens haar is het grootste deel van de interieurfouten te wijten aan een slechte communicatie: “Veel jonge designers hebben nog niet het zelfvertrouwen om te zeggen dat een bepaalde look niet juist is.”

Hoe vervelend het ook is als het je eigen huis is, het levert wél deze grappige beelden op.

When your architect has been playing waaaaaay too much Tetris. Een bericht dat is gedeeld door @ pleasehatethesethings op 13 Mrt 2018 om 4:25 (PDT)

Is this for those “conscious uncoupling” people? Een bericht dat is gedeeld door @ pleasehatethesethings op 9 Mrt 2018 om 5:03 (PST)

Mmmm....I bet that’s a super warm shower ?? Een bericht dat is gedeeld door @ pleasehatethesethings op 3 Mrt 2018 om 7:53 (PST)

Guess they needed a wall for the...lamps? ?? Een bericht dat is gedeeld door @ pleasehatethesethings op 27 Feb 2018 om 4:36 (PST)

Someone voluntarily did this. Een bericht dat is gedeeld door @ pleasehatethesethings op 25 Feb 2018 om 5:53 (PST)

Someone peaked in high school geometry. Een bericht dat is gedeeld door @ pleasehatethesethings op 27 Jan 2018 om 4:56 (PST)