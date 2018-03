Laatste werk van Hawking voorspelt het einde van ons bestaan

Zijn dood beroerde de hele wereld: Stephen Hawking stierf begin deze week. Amper twee weken voor zijn dood diende de wetenschapper nog een laatste onderzoekspaper in, waarin hij uitlegt hoe we bewijzen van een ‘multiversum’ kunnen vinden en waarin hij het einde van ons bestaan voorspelt.

De ‘multiversum’-theorie gaat ervan uit dat er naast ons universum nog andere universums zijn. Ons universum is slechts een van de vele anderen, veroorzaakt door de oerknal. En zo’n ander universum kunnen we detecteren en meten via een detector op een ruimteschip. Dat staat te lezen in de allerlaatste paper van wereldberoemd fysicus Stephen Hawking, die begin deze week stierf. Hij schreef de paper vanop zijn sterfbed, samen met Belgisch natuurkundige Thomas Hertog.

In het laatste werk van de hand van Hawking staat hoe de mensheid zo’n andere universums zouden kunnen vinden. De wiskundige berekeningen die nodig zijn om dat te kunnen bereiken, staan allemaal in die laatste paper.

De kwestie van ‘multiversum’ hield Hawking al lang bezig. Ook al in 1983 schreef de wetenschapper, samen met James Hartle, een onderzoekspaper waarin hij uitlegt hoe het universum is ontstaan, maar ook dat de oerknal oneindig veel andere oerknallen creëerde, die elk hun eigen universum hebben doen ontstaan.

Het stuk van Hawking suggereert ook dat het bestaan op Aarde uiteindelijk zal vervagen in de duisternis wanneer de energie van de sterren op is. Dat wordt in de kosmologie als een controversieel idee beschouwd, want het betekent meteen het einde van ons bestaan op Aarde, maar veel wetenschappers zien hierin ook een mogelijke doorbraak in de kosmologie.

Moest dit bewijsmateriaal nog tijdens zijn leven worden ontdekt, dan had het Hawking wellicht een Nobelprijs opgeleverd. Nu heeft hij die prestigieuze erkenning nooit gekregen.