Herlings wint eerste manche WK motorcross in Valkenswaard

De Nederlander Jeffrey Herlings (KTM) was zondag in de Grote Prijs van Europa voor eigen publiek in Valkenswaard de beste in de openingsmanche van de MXGP. Herlings, die twee weken geleden de eerste GP van het seizoen in Argentinië won, haalde het voor de Italiaan Antonio Cairoli (KTM), tweede op 17 seconden, en Jeremy Van Horebeek (Yamaha), derde op 29 seconden.

Clement Desalle (Kawasaki), in Argentinië derde na Herlings en Cairoli, finishte als achtste. Kevin Strijbos (KTM) werd veertiende, Julien Lieber (Kawasaki) zeventiende en Nathan Renkens (Honda) 33e. Ken de Dycker (KTM) gaf op.

In de MX2 ging de eerste reeks naar de Let Pauls Jonass (KTM) voor zijn Spaanse teamgenoot Jorge Prado en de Deen Thomas Kjer Olsen (Husqvarna). Jago Geerts (Yamaha) werd vierde en eerste Belg, Brent Van doninck (Husqvarna) kwam als elfde over de streep.

De GP van Europa is de tweede WK-wedstrijd van het nieuwe seizoen.