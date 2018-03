Eerste 100 km-run voor Kom op tegen Kanker levert ruim half miljoen euro op

De deelnemers van de eerste 100 km-run voor Kom op tegen Kanker in Antwerpen hebben samen 523.500 euro bijeengelopen. Dat meldt de organisatie zondag. Het geld gaat naar klinisch kankeronderzoek. Kom op tegen Kanker zegt dat het evenement volgend jaar herhaald wordt.

Ruim 200 teams trotseerden de vrieskou en stonden zondag aan de start van het loopevenement op de terreinen van de Universiteit Antwerpen en het UZA. De teams van vier lopers leggen samen 100 kilometer af. De eerste teams kwamen rond 12 uur over de streep. Het evenement wordt deze namiddag afgesloten met een optreden van School is Cool.

Jaarlijks krijgen meer dan 40.000 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Kom op tegen Kanker wil ervoor zorgen dat deze mensen hogere overlevingskansen krijgen en een betere levenskwaliteit tijdens en na de behandeling. Daarom investeert de ngo de netto-opbrengst van de 100 km-run in klinisch onderzoek dat een directe invloed heeft op het leven en welzijn van de kankerpatiënt én waarvoor er onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie.

"Kom op tegen Kanker steunt onder andere een groot onderzoek in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, waarbij nagegaan wordt of aspirine kan helpen om herval van darmkanker te voorkomen", zegt Rik Duyck, plaatsvervangend algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. "Voor de industrie oninteressant, omdat aspirine een betaalbaar en patentvrij medicijn is. Maar voor ons is dit heel belangrijk onderzoek dat de overlevingskansen en de levenskwaliteit van de patiënt helpt te verbeteren."