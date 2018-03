Met de Genkse fans naar Brussel: “Dan worden we maar kampioen”

De Genkies zullen zich hun vijfde bekerfinale nog lang herinneren. Niet omwille van het resultaat of het sprankelende voetbal, maar wel door de vriestemperaturen en dagenlange verkoudheid achteraf. De lange onderbroeken en dubbele sokken ten spijt. Blauw van de kou. Het begon nochtans goed. Nog nooit zoveel inwoners van het smurfendorp gezien, die uitgerukt waren en hun beste dansbeen in het fandorp bovenhaalden. De vreugde verdween na 120 minuten koukleumen door een draak van een wedstrijd die alle behalve hartverwarmend was. “Lang leve het antivoetbal.”