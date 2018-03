Ontwerpster Vivienne Westwood razend over documentaire : “Een schande!”

De roodharige Britse ontwerpster Vivienne Westwood zal voor altijd herinnerd worden als de koningin van de punk. Regisseur Lorna Tucker mocht haar twee jaar volgen voor haar documentaire ‘Westwood: Punk, Icon, Activist’. Maar nu de film klaar is, roept Westwood haar fans op om niet naar de ‘middelmatige’ documentaire te gaan kijken.

Westwood stond mee aan de wieg van de punk, was jarenlang getrouwd met Malcolm McLaren die de punkgroep The Sex Pistols groot maakte, runt nog altijd haar modehuis en zet zich in voor het klimaat en tegen milieuvervuiling. Tucker volgde de ontwerpster twee jaar en haar documentaire ‘Westwood: Punk, Icon, Activist’ is vanaf deze week te zien in Groot-Brittannië.

Hoewel ze haar volledige medewerking verleende, is Westwood niet blij met het resultaat. In januari al nam ze afstand van de documentaire, die volgens haar onder valse voorwendsels is gemaakt. “Lorna Tucker heeft gevraagd om het activisme van Vivienne te mogen filmen en volgde haar enkele jaren, maar er zitten geen vijf minuten activisme in de film”, schrijft ze. “Het is een schande omdat de film middelmatig is, en Vivienne en Andreas (haar echtgenoot Andreas Kronthaler, red) zijn dat niet.”

“Heel erg lief”

In de documentaire is onder meer te zien hoe Westwood uitvliegt tegen een jonge assistente omdat ze een zoom verkeerd gestikt heeft. Ook haar marketingafdeling moet het ontgelden. Het vervelende is dat deze passages getoond worden net na een stuk waarin Westwood zichzelf net als “heel erg lief” bestempelt. Ook voor McLaren heeft ze weinig mooie woorden over: “Hij was jaloers op mij, hij deed altijd alsof alles zijn idee was”, zegt ze over hem. “Ik bleef bij hem omdat ik hem respecteerde, maar uiteindelijk was ik intellectueel uitgekeken op hem.” Over haar jongste zoon, Joe Corré, laat ze weten dat ze eigenlijk liever een abortus had gewild. Ze ontsloeg hem uit haar bedrijf nadat hij een conflict had met één van haar medewerkers. “Het was hij of ik, maar moeder vond hem belangrijker. Dat deed pijn”, vertelt Corré in de documentaire.

Foto: AP

Wanneer het wel over haar inzet voor goede doelen gaat, komen ook de nadelen naar boven. Haar team, dat ondertussen kleding, schoenen, tassen en campagnes moet klaarstomen, is gefrustreerd omdat Westwood afwezig is door haar werk voor goede doelen en NGO’s. “Misschien kunnen we de collectie in drie dagen maken”, mort een assistente.

Geen verrassing

Lorna Tucker Foto: Instagram

Voor regisseur Lorna Tucker komt de afwijzing van Westwood niet als een verrassing. “Ze wilde zelf de film regisseren”, zegt ze in een interview met Vanity Fair. “Ik wilde een film maken over een complex leven vol uitdagingen, over een vrouw die vaak is uitgespuwd door de modewereld, maar gevochten heeft om haar stempel te kunnen drukken. Zij wil de wereld activisme leren, maar als mensen niet om haar geven of niet begrijpen waarom dit zo belangrijk is voor haar, zal er niemand luisteren. Ik wilde het verhaal vertellen van een artieste, een oudere vrouw, een zakenvrouw in een wereld vol mannen.” Hoewel het filmen niet altijd van een leien dakje ging - “ik werd vaak uitgescholden door haar”, is Tucker toch blij met het resultaat. “De film komt uit in een tijd waarin er nood is aan inspiratie voor vrouwen. Vivienne is een oudere vrouw, ze heeft nooit plastische chirurgie gehad, ze doet nog elke dag haar eyeliner op en draagt hakken van vijftien centimeter en ze staat er toch maar. Dat doet je toch denken: fuck this shit, wees sterk en wees mooi.”

Foto: REUTERS

viviennewestwoodmovie.co.uk