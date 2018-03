Tram vernield in Antwerpen: “Eerst knallen, daarna ruiten gebarsten”

Tussen het Sportpaleis en het Centraal Station in Antwerpen is in de nacht van zaterdag op zondag een rijdende tram zwaar beschadigd geraakt. Drie ruiten zijn verbrijzeld. Passagiers vertellen aan VTM dat ze ‘knallen’ hadden gehoord. Wat precies de oorzaak is, wordt nu onderzocht. Eén getuige spreekt over kogelgaten.

“De trambestuurder vernam van een passagier dat er enkele ruiten beschadigd waren”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie aan VTM. “Er zijn effectief drie grote ruiten en een deur gebarsten aan de rechterzijde van de tram. De beschadigingen zouden aangebracht zijn tussen het Stuivenbergplein en de Dambruggestraat. De bestuurder had zelf niets opgemerkt.”, aldus nog Bruyns.

“Kogelgaten”

Volgens ooggetuigen ontstond er meteen paniek op de tram, aldus nog VTM. “We waren op weg van de Lotto Arena naar Antwerpen-Centraal met tram 12”, zegt een getuige anoniem aan VTM NIEUWS. “Na ongeveer twee haltes hoorden we plots luide knallen, uit reflex zijn we op de grond gaan liggen. Er waren kogelgaten in het raam net boven ons hoofd.” De tram reed nog even door en stopte daarna. Alle passagiers zijn uitgestapt.