Massale vechtpartij na duel tussen Keulen en Leverkusen: politie arresteert 180 fans

De politie in Duitsland heeft zaterdagavond de handen vol gehad aan een massale vechtpartij tussen honderden supporters van Bundesligaclubs Bayer Leverkusen en Keulen. Een troepenmacht van tweehonderd agenten was nodig om de hooligans uit elkaar te drijven. Het is onduidelijk hoeveel gewonden er zijn gevallen, want volgens de politie zijn veel vechtersbazen ervandoor gegaan zonder zich te laten behandelen.

Keulen en Leverkusen spelen zondag tegen elkaar, maar de aanhang zocht elkaar al de avond voor de wedstrijd op. Het begon met baldadigheid van de fans van Leverkusen, die bij de laatste training van hun team zoveel vuurwerk afstaken, dat het verkeer op de snelweg last van de dikke rook had. Uren later doken honderden fans uit Keulen op in Leverkusen en begonnen de fans op elkaar in te slaan met stokken en uit de grond gerukte verkeersborden. De politie hield zo’n tachtig ordeverstoorders uit Keulen aan en honderd fans van Leverkusen.

Keulen staat met 17 punten uit 26 duels achttiende en laatste in de Duitse hoogste klasse. Leverkusen is vijfde met 44 punten en heeft uitzicht op Champions Leaguevoetbal.