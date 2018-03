“Prins Harry ontsnapte nipt aan de dood in Afghanistan”

Het had niet zoveel gescheeld of Meghan Markle had nooit met prins Harry kunnen trouwen. Volgens de Britse krant Daily Mail ontsnapte de jonge prins in 2007 nipt aan de dood in Afghanistan. Hij en zijn team reden met hun auto op amper zestien centimeter van een landmijn.

Prins Harry was in 2007 actief in de provincie Helmand, tegen de grens met Pakistan. Volgens Mark Millford, commandant van Harry’s eenheid, was het “een gevaarlijk gebied”. Harry‘s taak bestond er uit om luchtbeelden van het gebied te bestuderen en de bewegingen van de Taliban in kaart te brengen, maar zelfs die taak bleek niet zonder gevaar. Het gebied lag vol met landmijnen en een kolonne voertuigen, waarin ook de prins zat, reed op een dag net naast zo’n geïmproviseerd explosief.

“Een van de voertuigen in de kolonne merkte plots op dat er iets tikte onder de tank voor ons en de andere voertuigen kregen het bevel om te stoppen”, zegt kapitein Dickon Leigh-Wood, die er ook bij was, aan de Britse krant Daily Mail. “Je denkt meteen: dit gaat afgaan, hier eindigt het. De vorige voertuigen, waaronder dat met prins Harry , moet de drukplaat van de mijn op zestien centimeter gemist hebben. Als één van ons die mijn geraakt had, was het allemaal voorbij geweest.”

Toch heeft prins Harry vooral goede herinneringen aan zijn tijd in Afghanistan, zei hij in latere interviews. “Het was fijn om even weg te zijn van alles. Dat wellicht het fijnste aan die plek. Je loopt wel rond in tien centimeter zand, maar je bent voor één keer wel een normaal een persoon.”