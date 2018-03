De finale door de ogen van de Genkse spelersvrouwen

De ene reisde speciaal voor de bekerfinale af vanuit de Amerikaanse staat Maryland. De andere gaf haar man nog een boterhammetje met choco toen hij zich niet goed voelde voor de match. De meerderheid van de echtgenotes en vriendinnen van de Genkse spelers verbeet de barre koude op de tribune en steunde de ploeg van de eerste tot de laatste minuut.

Vrijdagochtend moesten de koppels al afscheid nemen. Tussendoor was er wel nog even tijd om hun geliefden veel succes te wensen. Per bus reisden de meeste Genk-vrouwen - samen met een aantal niet-geselecteerde ...