Nikiforov mag kampen om eerste judograndslam in klasse tot 100 kg

Toma Nikiforov heeft zich zondag op het grandslam judo in het Russische Ekaterinburg geplaatst voor de finale in de klasse tot 100 kg. Nikiforov, nummer 10 van de wereld, was vrij in de eerste ronde. Daarna versloeg hij in zijn poule de Mongool Otgonbaatar Lkhagvasuren (IJF 45) en de Let Jevgenijs Borodavko (IJF 25) met ippon. In de halve finale vloerde Nikiforov de Nederlandse topper Michael Korrel (IJF 2) met waza-ari.