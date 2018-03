Eenvoudig maar geniaal trucje van hotelgast gaat viraal

Steeds vaker werken hotels en andere verblijven met sleutels in de vorm van een kaartje. Maar wie er af en toe eens op uitrekt, heeft ongetwijfeld al gemerkt dat er ook nadelen zijn aan dat systeem. Het simpele maar geniale trucje dat de Londense Katyagar Moonagon onlangs op sociale media postte, lost die allemaal op.

Het is een ergernis die hotelgasten wel eens hebben. In de meeste hotelkamers is het zo dat de elektriciteit enkel werkt als de sleutelkaart in de gleuf naast de deur zit. Als je de kaart uit die gleuf neemt, vallen het licht en de elektriciteit in de kamer weer uit.

Vooral als je maar één sleutel hebt, kan dat vervelend zijn. Want wat als je bijvoorbeeld je smartphone wil opladen terwijl je even weg bent? Onmogelijk, want anders kan je niet meer binnen.

Oplossing

De Londense Katyagar Moonagon heeft een trucje om dat probleem op te lossen. Blijkbaar kan je eender welke kaart in de gleuf naast de deur steken. En dus niet enkel de sleutelkaart van het hotel.

“Ik wou mijn externe batterij opladen terwijl ik gaan eten was, maar ik had mijn sleutelkaart nodig”, schreef Katyagar op Twitter. Daarom probeerde ze eens een klantenkaart van de supermarkt in de gleuf te steken. En dat werkte gewoon.

Voor velen is het ongetwijfeld een gekende hack, maar blijkbaar zijn er ook heel wat mensen die het trucje nog niet kenden. Want de tweet gaat in een mum van tijd de wereld rond.