Staande ovatie voor voetballer die stamcellen doneerde aan leukemiepatiënt

Lennart Thy, speler bij de Nederlandse eersteklasser VVV Venlo, kreeg tijdens de wedstrijd van zijn club bij en tegen PSV een staande ovatie van zowel uit- als thuispubliek.

Thy miste de wedstrijd van zaterdagavond omdat hij bloed afstaat aan een leukemiepatiënt met wie hij een DNA-match heeft. In de elfde minuut (elf is het rugnummer van Thy) kwam er een heftig applaus van het hele stadion, maar dat was niet het enige eerbetoon aan de Duitser.

In het Philips Stadion in Eindhoven hingen verschillende spandoeken, met teksten als ‘Respect Lennart’ en ‘SympaTHY for Life’. De kinderen die de spelers begeleiden bij het betreden van het veld droegen T-shirts met de tekst ‘Volg Lennart, word stamceldonor!’ en dezelfde boodschap was te zien op de LED-boarding langs het veld.