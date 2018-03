Gegevens van 50 miljoen Amerikaanse kiezers via Facebook achterhaald om hun stemgedrag te beïnvloeden

Facebook heeft naar eigen zeggen Cambridge Analytica “geschorst”, een bedrijf dat gegevens analyseert en dat in 2016 voor de presidentscampagne van Donald Trump werkte. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers van het sociale netwerk te hebben verzameld zonder dat ze daarmee instemden.

Volgens een onderzoek door The New York Times en The Observer haalde Cambridge Analytica de gegevens van 50 miljoen gebruikers op om ze te gebruiken voor de ontwikkeling van software waarmee het stemgedrag van kiezers voorspeld en beïnvloed kan worden.

Facebook blokkeerde ook de toegang van het moederbedrijf, Strategic Communication Laboratories (SCL), de toegang van Aleksandr Kogan, een psycholoog aan de universiteit van Cambridge, en die van Christopher Wylie, topman van het bedrijf Eunoia Technologies en gewezen werknemer van Cambridge Analytica.

“In 2015 hebben we vernomen dat Aleksandr Kogan ons voorgelogen had en het beleid van het platform overtrad” door gegevens door te geven, deelde Paul Grewal mee, de vicevoorzitter en juridisch directeur van het Amerikaanse sociale netwerk.