Het voelt nog kouder door ijzige wind

Brussel - Zondag is het overwegend droog, maar nog altijd koud met maxima rond 2 graden in het centrum en -2 op de Hoge Venen. Er staat ook nog steeds een ijzige oosten- tot noordoostenwind, die het koudegevoel nog verder versterkt. Enkele in de zuidelijke landshelft kan wat lichte sneeuw vallen. Dat meldt het KMI.

Het noorden van het land krijgt tegen de avond brede opklaringen, maar in de zuidelijke helft blijft de bewolking overheersen en kan er soms nog wat lichte sneeuw vallen. De minima liggen tussen -4 graden in het centrum en -9 of -10 graden op de Hoge Venen.

Maandag blijft het zeer koud met maxima tussen 0 graden op de Hoge Venen en 4 graden in Vlaanderen. De noordoostenwind blijft matig tot vrij krachtig en vergroot het koudegevoel. Het wordt wel meestal zonnig.

Op dinsdag krijgen we zwaarbewolkt weer met winterse buien, al wordt het in de namiddag droger met opklaringen. De maxima zijn iets hoger en schommelen tussen 2 en 7 graden. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar op woensdag af, al kunnen er plaatselijk nog enkele druppels vallen.