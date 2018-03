Genk gefrustreerd: “Standard is zo’n ploeg die altijd tijd rekt”

Vreugde en verdriet lagen dicht bij elkaar op de Heizel na affluiten. Terwijl de Standardspelers uitzinnig het veld bestormden, stonden hun Genkse collega’s er maar beteuterd bij. De frustratie om de verloren bekerfinale én het spel van Standard bleek niet snel verteerd. “Ik irriteerde me aan het tekort aan speeltijd tijdens de match”, verwoordde Genk-coach Clement het nog diplomatisch. Invaller Leandro Trossard wikte zijn woorden iets minder.

Leandro Trossard (Racing Genk): “Standard is zo’n ploeg die altijd tijd rekt”

Leandro Trossard mocht na zijn succesvolle comeback tegen AA Gent van vorige week opnieuw invallen, maar veel vreugde viel er niet te bespeuren bij het Genkse goudklompje. “Ik heb er weinig over te zeggen, dit is echt teleurstellend. Standard is zo’n type ploeg die zich altijd laten vallen en veel tijd rekken, dat kon je vandaag in veel fases zien”, sprak Trossard duidelijke taal. “Wij hebben natuurlijk ook onze kansjes gehad en daar hadden we meer mee moeten doen, maar dat hebben we verzaakt. Aan het einde van de reguliere speeltijd hadden we goede kansen, maar het mocht niet zijn. Dat ik weer fit ben? Ja, voor mezelf is dat leuk, maar nu overheerst natuurlijk de teleurstelling van het verlies.”

Leandro Trossard (rechts) Foto: BELGA

Philippe Clement (coach Racing Genk): “Nog nooit meegemaakt dat een speler op het veld wordt genaaid, is dat een nieuwe regel?”

“Of de meer ervaren en lepere ploeg gewonnen? Totaal niet”, begon een enigszins afgekoelde Philippe Clement zijn analyse van de match. “Wij waren de betere ploeg vandaag, maar het hangt in dit soort wedstrijden soms van details af. Als je de hele wedstrijd bekijkt, vind ik wel dat wij het meer verdiend hadden. Ik verwijt niemand iets, want mijn spelers hebben alles gegeven en de fans stonden helemaal achter onze ploeg. Als je bekijkt waar we drie maanden geleden stonden, dan is het positief dat we hier vandaag op zo’n manier meevechten om bekerwinst.”

Philippe Clement Foto: JEFFREY GAENS

De frustratie van Clement over het vaak stil liggen van het spel werd tijdens de wedstrijd al duidelijk en ook na de wedstrijd kwam de coach van Genk daar even op terug. “Het klopt dat het stilleggen van het spel me enorm irriteerde, zeker na het doelpunt van Standard. Het wilde enkel ons spel afblokken. Ze bleven maar tijd winnen. Het leek of er telkens iemand dood neerviel. En er was veel te weinig speeltijd, er werd zelfs een speler op het veld genaaid (Luyindama, nvdr.). Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik weet niet of dat een nieuwe regel is, maar dat duurt zo lang en die tijd komt er niet terug bij. Er werd mij overigens toegefluisterd dat zijn actie op Seck net daarvoor duidelijk rood was. Heel spijtig, zeker aangezien er een videoref aanwezig was.

Tot slot wilde Clement ook zijn eigen team nog bewieroken. “Ik wil me focussen op mijn team. Ik ben tevreden over de prestatie. Enkel het eerste halfuur hadden we het lastig, nadien waren wij de bovenliggende partij. We moeten nu zo snel mogelijk proberen deze bladzijde om te draaien. Er wachten ons in Play-off I nog tien finales.” .

Renaud Emond (Standard): “Onbeschrijflijk gevoel om winning goal te maken”

“Ik denk dat het Carcela was die mij bediende”, vertelde matchwinaar Renaud Emond over zijn doelpunt. “Ik kopte hem richting winkelhaak en de doelman kon er niet veel tegen doen. Een onbeschrijflijk gevoel, ik ben zeer blij dat ik dit voor al deze mensen en voor Standard kon doen! Dat ik topscorer ben geworden in deze bekercampagne? Voor mij is dat natuurlijk leuk, maar voor ons als team is het ook fantastisch dat we na zo’n moeilijk seizoensbegin nu de beker winnen en Play-off 1 mogen spelen. Het is fantastisch. En nu feest vieren in Luik!”

Renaud Emond werd de Luikse held. Foto: Photo News

Olivier Renard (sportief directeur Standard): “Mijn zoon is een kenner”

“Vanavond was het geen mooie wedstrijd. Er werden veel fouten gemaakt en ook op technisch vlak was het niet goed”, was Olivier Renard eerlijk over wat er zaterdagavond op de mat werd getoond. “We hebben niet op ons hoogste niveau gespeeld. Zo’n match wordt soms door één goal beslist, en die viel voor ons. Maar natuurlijk zijn meer dan tevreden. Genk moest niet onderdoen voor ons, in de laatste minuten van de reguliere speeltijd kon het ook 1-0 zijn voor hen. Wij gaan nu rustig door in Play-off 1 en zullen daar zo hoog mogelijk proberen eindigen, we beginnen zonder grote druk. De druk was natuurlijk al een beetje weg nadat we ons vorige week voor Play-off 1 plaatsten.”

De zoon van Olivier Renard speelt momenteel in de jeugdreeksen van Racing Genk. Dat zal toch niet voor problemen zorgen, wilde men tijdens het flashinterview weten? “Mijn zoon had gelijk”, antwoordde Renard. “Hij is fan van Racing Genk en speelt daar ook, maar toch zei hij dat Standard zou winnen. Hij is een kenner!”

Jean-François Gillet Foto: JEFFREY GAENS

Jean-François Gillet (Standard): “Kwam aan op details”

De 38-jarige Jean-François Gillet werd de op twee na oudste speler ooit in een Belgische bekerfinale en verrichtte een belangrijke save op de kopbal van Aidoo, vlak voor het einde van de reguliere speeltijd. “Het is een moeilijk seizoen geweest voor ons, maar nu winnen we de beker. Dit is echt top, we hebben ook een topploeg. In deze wedstrijd kwam het aan op details en onze fysieke paraatheid was gelukkig goed. Dat het geen goede finale was? Inderdaad, het was een erg moeilijke wedstrijd. En nu mogen we naar Europa League, tof! Standard zou daar altijd in moeten spelen.”